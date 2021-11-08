Ущемление по любому признаку повысило риск психических расстройств у молодых людей

Как пишут учёные, те люди, кто сталкивается с дискриминацией часто, например, несколько раз в месяц, имеют повышенный на 25% риск получить диагноз психического расстройства. Также у них в два раза повышена вероятность дистресса (прим. состояние страдания, при котором человек не может полностью адаптироваться к стрессовым факторам и вызванному ими стрессу и демонстрирует дезадаптивное поведение).

При этом отмечается, что вид дискриминации неважен. Она может касаться любых сторон жизни. Учёные пришли к такому, довольно очевидному, выводу, проанализировав данные 1834 американцев.

Исследователи уточнили, что 75% всех психических расстройств в течение жизни проявляются к 24 годам. Поэтому дискриминация молодых людей может быть опасна.