Ушивание желудка принесло неожиданный эффект

Исследователи наблюдали за 1227 мужчинами и женщинами, которые перенесли желудочное шунтирование по Ру или рукавную гастрэктомию. До операции у 52% участниц женского пола были случаи недержания мочи как минимум раз в неделю. Через три года после операции количество таких участниц составило 20%, а через семь лет — 30% .

Среди мужчин до операции недержанием мочи страдали 25%, через три года после операции — 10% и через семь лет — 15%.