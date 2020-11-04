Ушная сера может помочь диагностировать психические расстройства

Кратко об исследовании пишет «Популярная механика». Учёные провели опыт с 37 добровольцами. Они выяснили, что накопление кортизола можно измерить по выделениям в слуховом канале. Исследователи сочли, что это может помочь создать новые способы диагностики психических расстройств, в том числе депрессии.

Главный автор работы был заинтересован в том, чтобы найти альтернативный метод измерения содержания кортизола в организме без взятия анализа крови. Ведь сам по себе процесс забора крови может являться для кого-то стрессом, а значит снижать точность. Ранее учёный установил, что уровень гормона можно измерить по волосам, а теперь узнал, что и по ушной сере. Автор работы уточняет, что надо провести ещё исследования в этой области.

Стоит отметить, что опыт проводился со слишком маленьким числом людей.