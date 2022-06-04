"Усидеть на двух стульях": Китай увеличит мощности ветровой и угольной энергии

Ранее Китай, являющийся крупнейшим в мире загрязнителем окружающей среды, подсчитал, что ему необходимо удвоить использование ветровой и солнечной энергии к 2030 году, чтобы выполнить свои обязательства в рамках Парижского соглашения по климату.

Но Пекин при этом в последние месяцы также увеличил зависимость от угольных электростанций, чтобы поддержать свою экономику, поскольку на фоне российской спецоперации увеличились мировые цены на энергоносители.

В опубликованном в среду документе центрального экономического планирования страны говорится, что к 2025 году 33 процента электроэнергии, поставляемой в национальную энергосистему, будет поступать из возобновляемых источников, по сравнению с 29 процентами в 2020 году.