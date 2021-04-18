Наука и технологии
Сегодня в 17:26
Условия по кредиту для россиян будут зависеть от «благонадёжности» их друзей
Технология уже есть
Программисты из Сколково создали модель, которая поможет банкам оценить надёжность клиента по его друзьям. Исходя из этого, банки будут устанавливать условия по кредиту для граждан.
Информация о переводах денег есть в платёжной системе, поэтому можно оценить транзакции каждого клиента. Учёные из Сколтеха решили проверить, правдива ли поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» для финансовой благонадёжности.
Исследователи применили нейросеть. Одна из моделей смогла напрямую обрабатывать полные данные о банковских транзакциях. Она способна предсказывать кредитоспособность клиента. Благодаря модели банки смогут предлагать более выгодные условия для надёжных клиентов.
Отмечается, что по эффективности нейросеть превзошла другие современные решения в области использования данных о банковских транзакциях.