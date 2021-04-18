Условия по кредиту для россиян будут зависеть от «благонадёжности» их друзей

Информация о переводах денег есть в платёжной системе, поэтому можно оценить транзакции каждого клиента. Учёные из Сколтеха решили проверить, правдива ли поговорка «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» для финансовой благонадёжности.

Исследователи применили нейросеть. Одна из моделей смогла напрямую обрабатывать полные данные о банковских транзакциях. Она способна предсказывать кредитоспособность клиента. Благодаря модели банки смогут предлагать более выгодные условия для надёжных клиентов.

Отмечается, что по эффективности нейросеть превзошла другие современные решения в области использования данных о банковских транзакциях.