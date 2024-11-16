Усовершенствованная ДНК-технология помогла открыть новый вид

Опубликовано 16 ноября 2024, 18:001 мин.
Усовершенствованная ДНК-технология помогла открыть новый видРомашек
Прорыв в области секвенирования ДНК привел к открытию четырех совершенно новых видов ромашек в Южной Африке, которые ранее ошибочно принимали за другие растения. Это открытие, описанное в диссертации Университета Гетеборга, подчеркивает «ограничения» традиционных методов классификации, разработанных Карлом Линнеем в XVIII веке.
Хотя физические характеристики, такие как форма и размер, могут помочь в идентификации видов, растения, внешне почти одинаковые, могут скрывать генетические различия, которые можно выявить только с помощью современных технологий ДНК.
Зайнаб Шайк, автор диссертации, сосредоточилась на ромашках из провинции Кейп, где 66 известных видов было трудно различить. Эти растения, имеющие схожую морфологию, на самом деле генетически отличались. Используя передовой метод секвенирования ДНК, который анализирует большие участки генома, Шайк смогла выявить четыре новых вида.
Источник:University of Gothenburg
Автор:Максим Многословный