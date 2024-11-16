Усовершенствованная ДНК-технология помогла открыть новый вид

Хотя физические характеристики, такие как форма и размер, могут помочь в идентификации видов, растения, внешне почти одинаковые, могут скрывать генетические различия, которые можно выявить только с помощью современных технологий ДНК.

Зайнаб Шайк, автор диссертации, сосредоточилась на ромашках из провинции Кейп, где 66 известных видов было трудно различить. Эти растения, имеющие схожую морфологию, на самом деле генетически отличались. Используя передовой метод секвенирования ДНК, который анализирует большие участки генома, Шайк смогла выявить четыре новых вида.