Усовершенствованный американский истребитель впервые запустил ракету

Усовершенствованную модель самолёта назвали F-15EX Eagle II. Недавний запуск ракеты был важным этапом проверки всей системы вооружений истребителя. Испытания прошли 25 января над Мексиканским заливом. Самолёт выпустил ракету по дрону-мишени BQM-167.

Во время проверок новый F-15EX также задействовал бортовые датчики, в частности мощный радар AN/APG-83 с активной фазированной антенной решёткой (АФАР).

Стоит отметить, что первый модернизированный истребитель передали Военно-воздушным силам (ВВС) США в 2021 году. F-15EX должен заменить устаревшие F-15C/D. С него можно будет применять гиперзвуковое оружие. Базовый же истребитель F-15 совершил первый полёт 1972 году.