Успех новых iPhone может привести к дефициту видеокарт и процессоров

С увеличением производства получится около 8 миллионов дополнительных устройств, каждое из которых построено на платформе A13 Bionic, выполненной по 7-нм техпроцессу. Эти чипы для Apple создаёт TSMC. Но компания из Купертино не единственный клиент производителя: он также поставляет 7-нм чипы для AMD и Nvidia.

Эксперты полагают, что увеличение заказов на A13 Bionic приведёт к тому, что сроки изготовления чипов для указанных компаний увеличатся. А это, в свою очередь, создаст дефицит CPU и GPU. TSMC, правда, планирует увеличить свои производственные мощности, но это может случиться позже, чем проблемы станут ощутимыми.