Установку ракет «Циркон» на подлодки признали стратегическим преимуществом России

Перевод материала предоставила «Российская газета». Американские эксперты считают, что сочетание подводной лодки и гиперзвукового оружия значительно расширит возможности России. Запуск таких боеприпасов из-воды воды — это существенное стратегическое преимущество.

В National Interest уточнили, что скорость «Циркона» достигает восьми Махов, и она может нанести серьёзные повреждения только благодаря своей кинетической энергии. Кроме того, у противника будет мало времени, чтобы уклониться. Перехватить такую ракету так же, сложно как стрелять пулей по пуле. Помимо прочего, системы ПВО в большинстве своём не приспособлены к защите от гиперзвукового оружия.

В National Interest заключили, что Россия, вероятно, первая страна, которая вооружится гиперзвуковыми ракетами подводного базирования.