Установлен новый мировой рекорд скорости интернета

Показатель скорости составил немыслимые 178 терабит в секунду (Тбит/с). Конечно, обычные пользователи не смогут воспользоваться таким интернетом в обозримом будущем. Самая быстрая коммерческая сеть в настоящее время используется в Японии, данные по ней могут передаваться со скоростью 10 Гбит.

В большинстве случаев оптоволоконные сети могут передавать сигнал с частотой до 4,5 ТГц. Инновационные технологии позволяют увеличить этот показатель до 9 ТГц. А вот новейшая технология японских и британских специалистов позволила достичь 16,8 ТГц.

Специалисты также использовали различные технологии усиления мощности сигналов. Сами кабели для улучшения сети менять не нужно, если в будущем захочется обновить инфракстуру.