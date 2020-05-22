Установлен новый рекорд скорости интернета

По словам учёных, они достигли скорости в 44,2 терабита в секунду. Такой скорости должно хватить, чтобы скачать контент с более чем 50 Ultra HD Blu-ray дисков весом 100 ГБ за одну секунду.

Сообщается, что рекорд был достигнут при использовании стандартного оптоволоконного кабеля длиной более 75 километров. Тестовое соединение было установлено между кампусами RMIT и Университета Монаша. Исследователи говорят, что эта схема зеркалит инфраструктуру, которую использует Национальная широкополосная сеть Австралии.

Рекордные скорости были достигнуты благодаря технологии под названием micro-comb, которая предлагает более эффективный и компактный способ передачи данных. Теперь эту технологию хотят приспособить под существующую инфраструктуру.