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Установлен первый в мире аппарат по выдаче наркотиков
Он идентифицирует клиента по ладони
В 2016 году в Канаде начался опиоидный кризис, в результате которого массово гибли люди. Дело в том, что тогда на чёрном рынке появились фентанил и карфентанил — мощные опиоидные обезболивающие. Пытаясь решить проблему, власти Ванкувера установили аппарат для выдачи безопасных доз гидроморфона — производного морфина, который может стать для наркопотребителей заменой опасных веществ.
Пользоваться автоматом могут только наркопотребители, официально зарегистрированные в системе здравоохранения Ванкувера. Работает он с 8 часов утра до 8 вечера.
Автомат идентифицирует клиента по ладони: сканер способен считывать рисунок вен. После верификации аппарат выдаёт таблетки с гидроморфоном. Как показали фокус-группы, каждому наркопотребителю нужно 10-16 таблеток в день.
«Математика простая. На одной чаше весов смертоносный фентанил, на другой — фармацевтический препарат с известной дозировкой. У человека, который примет заранее рассчитанную дозу, передозировки не случится», — рассказал руководитель проекта.