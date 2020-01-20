Установлен первый в мире аппарат по выдаче наркотиков

Пользоваться автоматом могут только наркопотребители, официально зарегистрированные в системе здравоохранения Ванкувера. Работает он с 8 часов утра до 8 вечера.

Автомат идентифицирует клиента по ладони: сканер способен считывать рисунок вен. После верификации аппарат выдаёт таблетки с гидроморфоном. Как показали фокус-группы, каждому наркопотребителю нужно 10-16 таблеток в день.

«Математика простая. На одной чаше весов смертоносный фентанил, на другой — фармацевтический препарат с известной дозировкой. У человека, который примет заранее рассчитанную дозу, передозировки не случится», — рассказал руководитель проекта.