Установлен первый в мире банкомат по продаже золота

Банкомат предлагает купить монеты из 24-каратного золота от 0,5 до 100 граммов. Внутреннее хранилище банкомата может вместить 5 кг монет, а цена на золото отображается на экране в реальном времени в соответствии с котировками на Лондонской бирже.