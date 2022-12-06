Установлен первый в мире банкомат по продаже золота

Установлен первый в мире банкомат по продаже золотаВ Индии
Индийская компания Goldsikka, специализирующаяся на продаже золота, запустила первый в мире банкомат для продажи золотых монет. Устройство установлено в головном офисе Goldsikka в Хайдарабаде. Клиенты могут купить золотые монеты в нескольких размерах с помощью наличных денег или банковских карт.
Фото: Unsplash
Банкомат предлагает купить монеты из 24-каратного золота от 0,5 до 100 граммов. Внутреннее хранилище банкомата может вместить 5 кг монет, а цена на золото отображается на экране в реальном времени в соответствии с котировками на Лондонской бирже.
Goldsikka
У аппаратов есть встроенная видеокамера, звуковая сигнализация. Также банкоматы обеспечены связью с правоохранительными органами. Goldsikka планирует установить в Индии 3000 таких аппаратов, а затем выйти и на мировой рынок.