Установлено, что американцы две трети жизни смотрят на экраны

Об исследовании кратко пишет «Популярная механика». В опросе участвовали 2000 взрослых американцев. По их ответам стало понятно, что среднестатистический житель США тратит в день четыре с половиной часа на телевизор, столько же — на смартфон, более трёх часов на игровые устройства и ещё пять часов на ноутбук.

В совокупности около 17 часов в день уходят на просмотр экранов. В год получается более 6000 часов. Авторы исследования взяли за среднюю продолжительность взрослой жизни американца 60 лет и пришли к выводу, что около двух третей жизни уходит на экраны.

Стоит отметить, что эти результаты были получены ещё до начала пандемии. Во время карантина количество часов за просмотром экрана могло увеличиться.