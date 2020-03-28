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Установлено время сохранения коронавируса в организме человека
Даже после исчезновения симптомов
Установлено время сохранения коронавируса нового типа SARS-CoV-2 в организме человека. Учёные выяснили это, проведя исследование на основе данных заражённых людей.
Данные 16 пациентов, проходивших лечение с 28 января по 9 февраля 2020 года, изучила международная группа учёных в медицинском центре Пекина. Средний возраст обследованных людей составил 35,5 года. Все из них выздоровели. Правда, заболевание у них проходило в разной степени тяжести. Наиболее интенсивно симптомы в среднем проявлялись в течение восьми дней. Все пациенты испытывали повышенную температуру, кашель, боли в горле и одышку.
Как показало исследование, у половины исследованных людей вирус сохранялся в организме даже после исчезновения всех симптомов в течение от одного до восьми дней.