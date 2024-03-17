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Наука и технологии
Опубликовано 17 марта 2024, 06:00
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Устаревшие суперкомпьютеры помешали миссиям NASA

Внутренний аудит требует капитального ремонта
Недавний аудит, проведенный Управлением генерального инспектора NASA (OIG), рисует тревожную картину суперкомпьютерных возможностей агентства. В отчете говорится о критических проблемах, которые приводят к задержкам в выполнении миссий, уязвимости системы безопасности и неэффективности.

Аудит показал, что суперкомпьютеры NASA «перегружены», не отвечая требованиям современных миссий. Это привело к задержкам и неэффективности, а некоторые команды прибегают к приобретению собственной вычислительной инфраструктуры, вместо того чтобы ждать доступа к существующим ресурсам.

В отчете критикуется децентрализованное управление суперкомпьютерными ресурсами NASA. Эти системы, разбросанные по разным центрам с ограниченным надзором со стороны главного информационного директора агентства (CIO), не имеют централизованной стратегии. Такая разрозненность приводит к путанице в выборе облачных вычислений и мешает распределению ресурсов.

Аудит также выявил критические уязвимости безопасности в суперкомпьютерной инфраструктуре NASA. Некоторые системы не имеют надлежащего контроля, что вызывает опасения, особенно когда доступ к ним имеют сотрудничающие иностранные граждане. Кроме того, суперкомпьютеры NASA не успевают за технологическим прогрессом, не имея достаточного количества GPU — важнейшего компонента для современных научных вычислений.

OIG сформулировала десять рекомендаций, главной из которых является полная перестройка управления суперкомпьютерами NASA.

Источник:The Register
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суперкомпьютер
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#мнение
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#критика
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#NASA