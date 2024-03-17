Устаревшие суперкомпьютеры помешали миссиям NASA

Аудит показал, что суперкомпьютеры NASA «перегружены», не отвечая требованиям современных миссий. Это привело к задержкам и неэффективности, а некоторые команды прибегают к приобретению собственной вычислительной инфраструктуры, вместо того чтобы ждать доступа к существующим ресурсам.

В отчете критикуется децентрализованное управление суперкомпьютерными ресурсами NASA. Эти системы, разбросанные по разным центрам с ограниченным надзором со стороны главного информационного директора агентства (CIO), не имеют централизованной стратегии. Такая разрозненность приводит к путанице в выборе облачных вычислений и мешает распределению ресурсов.

Аудит также выявил критические уязвимости безопасности в суперкомпьютерной инфраструктуре NASA. Некоторые системы не имеют надлежащего контроля, что вызывает опасения, особенно когда доступ к ним имеют сотрудничающие иностранные граждане. Кроме того, суперкомпьютеры NASA не успевают за технологическим прогрессом, не имея достаточного количества GPU — важнейшего компонента для современных научных вычислений.

OIG сформулировала десять рекомендаций, главной из которых является полная перестройка управления суперкомпьютерами NASA.