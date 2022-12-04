Наука и технологии
14:29, 04 декабря 2022
1 мин.

"Устаревший": Google пересмотрит робота-секретаря Duplex

Закрыв его веб-версию

Google Duplex — это такой искусственный интеллект, который, например, способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ, хотя этим его функционал не ограничивается. Однако, как стало известно, компания закрывает веб-версию своего ИИ.

"Устаревший": Google пересмотрит робота-секретаря Duplex

Google Duplex был анонсирован в 2018 году. На следующем своем мероприятии Google объявила, что запускает веб-версию этой функции (до этого он работал лишь на смартфонах).

И вот, спустя годы, Google закрывает функцию Duplex в Интернете и называет ее "устаревшей". Компания подтвердила TechCrunch, а в уведомлении для веб-партнеров говорится: "Любые функции автоматизации, включенные в Duplex on the Web, больше не будут поддерживаться после этой даты (декабрь 2022 года, – прим. ред.)".

С помощью Duplex можно, например:

  • Покупать билеты в кино

  • Заказывать еду

  • Регистрировать вас на авиарейс

  • Автоматически менять пароли

  • Искать за вас скидки

Теперь использовать его можно будет лишь на смартфонах.

Новости партнеров
Новости партнеров