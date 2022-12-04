"Устаревший": Google пересмотрит робота-секретаря Duplex

"Устаревший": Google пересмотрит робота-секретаря DuplexЗакрыв его веб-версию
Google Duplex — это такой искусственный интеллект, который, например, способен сам позвонить за вас в магазин и сделать заказ, хотя этим его функционал не ограничивается. Однако, как стало известно, компания закрывает веб-версию своего ИИ.
Google Duplex был анонсирован в 2018 году. На следующем своем мероприятии Google объявила, что запускает веб-версию этой функции (до этого он работал лишь на смартфонах).
И вот, спустя годы, Google закрывает функцию Duplex в Интернете и называет ее "устаревшей". Компания подтвердила TechCrunch, а в уведомлении для веб-партнеров говорится: "Любые функции автоматизации, включенные в Duplex on the Web, больше не будут поддерживаться после этой даты (декабрь 2022 года, – прим. ред.)".
С помощью Duplex можно, например:
Покупать билеты в кино
Заказывать еду
Регистрировать вас на авиарейс
Автоматически менять пароли
Искать за вас скидки
Теперь использовать его можно будет лишь на смартфонах.