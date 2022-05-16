Устройства Apple криминализуют в штате Огайо

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Устройства Apple криминализуют в штате ОгайоМетки AirTag
Когда Apple выпустила метки AirTag, она позиционировала их как средство для отслеживания своих вещей. Однако брелоки вскоре начали использовать для шпионажа за людьми. Сообщается, что в связи с этим Палата представителей Огайо внесла законопроект, который обозначает преследование с помощью AirTags преступным деянием.
Законопроект, направленный на криминализацию использования брелоков для отслеживания людей без их разрешения, был внесён в Палату представителей штата Огайо. Это запретит кому-либо «сознательно устанавливать устройство слежения или приложение на вещи другого лица без его согласия».
Законопроект отчасти обусловлен лазейками в законодательстве Огайо, которые потенциально могут позволить отслеживание с помощью AirTag в случаях, когда ранее не было зафиксировано попыток преследования или домашнего насилия.
Огайо — не единственный штат, который недавно принял меры в связи с AirTag. В январе в Пенсильвании предложили закон, направленный на то, чтобы сделать преследование с использованием меток наказуемым деянием.