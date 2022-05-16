Устройства Apple криминализуют в штате Огайо

Законопроект, направленный на криминализацию использования брелоков для отслеживания людей без их разрешения, был внесён в Палату представителей штата Огайо. Это запретит кому-либо «сознательно устанавливать устройство слежения или приложение на вещи другого лица без его согласия».

Законопроект отчасти обусловлен лазейками в законодательстве Огайо, которые потенциально могут позволить отслеживание с помощью AirTag в случаях, когда ранее не было зафиксировано попыток преследования или домашнего насилия.

Огайо — не единственный штат, который недавно принял меры в связи с AirTag. В январе в Пенсильвании предложили закон, направленный на то, чтобы сделать преследование с использованием меток наказуемым деянием.