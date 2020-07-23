Устройства Apple смогут сканировать вены на лице в будущем

В патенте описана технология, которая позволит добиться точного распознавания лиц даже у близнецов. Система будет опираться на рисунок вен под кожей, идентифицируя пользователя. Такой биологический параметр более уникален, чем черты лица.

Система Apple использует особый метод субдермального изображения, который использует инфракрасный датчик в камере. Благодаря этому ПО сможет создавать 3D-карту вен пользователей.

В целом, новая методика работает примерно так же, как актуальный Face ID. Только технология сфокусирована на венах. Будем ждать, когда Apple воплотит задумку в жизнь.