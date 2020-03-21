Устройства Apple «застряли» в ремонте из-за коронавируса

Представители компании подтвердили, что люди, которые не успели забрать свои отремонтированные устройства до закрытия магазинов, не смогут это сделать, пока идёт карантин. Справедливости ради надо сказать, что некоторые Apple Store оставались открытыми ещё два дня и предупреждали клиентов, что им следует забрать девайсы. Но те, кто не успел, не увидят свои телефоны и планшеты ещё долго.

Когда именно откроются магазины Apple, пока неизвестно. Компания обещала отдельно уведомить общественность об этом.