Утечка о FPV-дроне DJI Avata 2: 48-Мп камера и 27 минут полета и 4К-запись

Опубликовано 24 марта 2024, 21:18
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Утечка о FPV-дроне DJI Avata 2: 48-Мп камера и 27 минут полета и 4К-записьЦен пока нет
Выход DJI Avata 2 и DJI Goggles 3 ожидается в ближайшее время, а утечка спецификаций дает представление о том, что будут предлагать эти новые FPV-продукты.
Avata 2 является преемником популярного дрона и имеет ряд обновлений, включая 48-мегапиксельную камеру, улучшенную стабилизацию и увеличенное время полета. Goggles 3 также значительно усовершенствованы по сравнению с предыдущим поколением: дисплей с более высоким разрешением, частотой обновления 100 Гц и передачей видеосигнала OcuSync 4.0.
Основные характеристики DJI Avata 2.
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Задняя камера: 1/1.3-дюймовый 48MP F/2.8 CMOS сенсор, 12.7 мм фокусное расстояние, 155° FOV
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Запись видео: 4K/2.7K при 60−120 FPS, 1080P при 60−240 FPS
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Формат видео: D-log M Стабилизация: RockSteady 3.0+, HorizonSteady, HorizonBalancing
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Время полета: 27 минут