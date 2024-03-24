Утечка о FPV-дроне DJI Avata 2: 48-Мп камера и 27 минут полета и 4К-запись

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Выход DJI Avata 2 и DJI Goggles 3 ожидается в ближайшее время, а утечка спецификаций дает представление о том, что будут предлагать эти новые FPV-продукты.