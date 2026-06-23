Наука и технологии
Опубликовано 23 июня 2026, 07:35
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Утечки: умные часы Samsung Watch Ultra 2 станет квадратнее, а «классики» не будет

В этом году
СМИ поделились подробностями следующего поколения умных часов Samsung. Судя по утечкам, компания готовит к выходу модели Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2. А вот фанатам серии Classic придётся грустно.
Утечки: умные часы Samsung Watch Ultra 2 станет квадратнее, а «классики» не будет

© Samsung

По информации инсайдера Galaxy Techie, новинки будут выглядеть иначе (что он показал на слитых рендерах). В частности, модель Ultra 2 станет квадратнее. У новинки появится безель с цифрами, хотя пока неясно, будет ли он вращающимся. Также обещают более тонкие рамки и улучшенные боковые кнопки.

У Ultra 2 ожидается батарея ёмкостью 784 мА·ч, а у Watch 9 — 382 мА·ч. Правда, скорость зарядки останется прежней. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon Wear Elite.

Утечки: умные часы Samsung Watch Ultra 2 станет квадратнее, а «классики» не будет

© Galaxy Techie

Презентация, по слухам, пройдёт уже 22 июля.

А вот модели Classic в этом году не ждите, инсайдер утверждает, что Samsung решила пропустить этот выпуск.

Источник:androidauthority
Автор:Максим Многословный
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