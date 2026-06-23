Утечки: умные часы Samsung Watch Ultra 2 станет квадратнее, а «классики» не будет

По информации инсайдера Galaxy Techie, новинки будут выглядеть иначе (что он показал на слитых рендерах). В частности, модель Ultra 2 станет квадратнее. У новинки появится безель с цифрами, хотя пока неясно, будет ли он вращающимся. Также обещают более тонкие рамки и улучшенные боковые кнопки.

У Ultra 2 ожидается батарея ёмкостью 784 мА·ч, а у Watch 9 — 382 мА·ч. Правда, скорость зарядки останется прежней. За производительность будет отвечать процессор Snapdragon Wear Elite.