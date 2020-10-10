Утечку воздуха на МКС попытались залепить пластилином

В пятницу космонавт Иван Вагнер залепил пластилином два возможных места утечки в промежуточной камере модуля, пишет «РИА Новости». Затем люк в отсеке закрыли, чтобы за ночь проверить динамику давления.

Как оказалось, за ночь давление в отсеке модуля «Звезда» снизилось до 634 миллиметров ртутного столба с 727 миллиметров.

Напомним, небольшую утечку на МКС обнаружили ещё в 2019 году, а в августе-сентябре 2020 она стала быстрее. В итоге оказалось, что место утечки находится в российском модуле. Пока это не представляет опасности для экипажа станции. Но в Роскосмосе не исключают варианта, что придётся доставлять на МКС дополнительные объёмы воздуха.