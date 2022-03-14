Утекли данные более 100 тысяч банковских карт россиян

Наука и технологии
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Утекли данные более 100 тысяч банковских карт россиянИх продают в даркнете
«Коммерсант» узнал, что за последние несколько дней в интернет слили данные более 100 тысяч карт российских банков. Специалисты также рассказали, что с 26 февраля наблюдались массовые попытки списания средств со счетов россиян.
Эксперты предположили, что преступники пытались срочно «монетизировать» базы данных карт, но не смогли и опубликовали их в общем доступе.
Также журналистам рассказали, что сейчас наблюдается спрос предложений по продаже данных скомпрометированных зарубежных карт. Такие карты можно использовать для покупок на зарубежных сайтах. ЭКсперты ожидают, что спрос на это будет только расти.
Управляющий RTM Group Евгений Царев отметил, что рост утечек российских банковских клиентов произошёл не в последние дни, а гораздо раньше.
Источник: Коммерсант