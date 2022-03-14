Утекли данные более 100 тысяч банковских карт россиян

Эксперты предположили, что преступники пытались срочно «монетизировать» базы данных карт, но не смогли и опубликовали их в общем доступе.

Также журналистам рассказали, что сейчас наблюдается спрос предложений по продаже данных скомпрометированных зарубежных карт. Такие карты можно использовать для покупок на зарубежных сайтах. ЭКсперты ожидают, что спрос на это будет только расти.

Управляющий RTM Group Евгений Царев отметил, что рост утечек российских банковских клиентов произошёл не в последние дни, а гораздо раньше.