Утверждена цена новых российских боевых вертолётов

Как пишет издание «Известия», первые модернизированные вертолёты Ка-52М будут стоить по 1 млрд 75 млн рублей каждый. В эту цену не входят боеприпасы и наземное оборудование, запчасти и другие принадлежности. Стоит отметить, что истребители Су-30СМ стоят 1 млрд 187 млн рублей.

Сейчас Ка-52М находятся на завершающем этапе государственных совместных испытаний. Вертолёты в количестве 30 штук должны поступить в войска в 2022-2023 годах.

Военный эксперт Андрей Фролов уточнил, что Ка-52М по текущему курсу стоят около $15 млн. Это дешевле аналогичных вертолётов США или европейских стран. Например, Apache для Австралии стоят $115 млн за штуку. Более лёгкий американский Super Cobra оценён в $75 млн. Европейские Tiger стоят минимум 27 млн евро.

Однако надо учитывать, что указанная выше цена за Ка-52М предназначена для внутреннего заказчика. За границу вертолёт будут продавать дороже.