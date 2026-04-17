Увеличенный экран и очень тонкие рамки получат часы Huawei Watch Fit 5

Яркость дисплея достигнет 3000 нит. Рамки вокруг экрана станут всего 1,8 мм, а полезная площадь вырастет до 83% — рекорд для серии.

Обычная версия Watch Fit 5 останется с экраном 1,82 дюйма, но её яркость повысят с 2000 до 2500 нит.

Часы будут сделаны из «прочных современных материалов».

Пока неизвестно, какие ещё новшества появятся в линейке. Официальный анонс ожидается 20 апреля.