Увеличивает талию и уменьшает мозг: учёные определили опасный тип питания

Международная группа исследователей увидела чёткую связь между диетой и ухудшением когнитивных функций у мышей. Животных кормили пищей с высоким содержанием жиров в течение 30 недель. Это привело к диабету, и последующим ухудшениям когнитивных способностей мышей, включая развитие тревожности, депрессии и болезни Альцгеймера. Подопытные с нарушенной когнитивной функцией также чаще набирали избыточный вес из-за плохого метаболизма, вызванного изменениями в головном мозге.

«Ожирение и диабет нарушают работу центральной нервной системы, усугубляя психические расстройства и снижение когнитивных функций. Мы продемонстрировали это в нашем исследовании на мышах», — отметили учёные.