Исследование провели психологи из США, а кратко о нём рассказывает Naked Science. Учёные из Университета Юты изучили два опроса, в которых участвовали 8285 респондентов. Эти люди должны были оценить правдивость заголовков на Facebook. Также их попросили дать оценку своей способности распознавать ложные новости.

Почти 90% опрошенных заявили, что их способность отличать фейковые новости от настоящих выше среднего. 20% из них и вовсе считали, что их умение распознавать ложные сообщения наполовину и более сильнее, чем было на самом деле.

Кроме того, уверенные в своём навыке люди чаще посещали сайты, которые распространяют фейковые новости.