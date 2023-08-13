Увидеть посадку «Луны-25» без специальных приборов не получится

Автоматическая станция «Луна-25» скоро приземлится на Луне, но увидеть это событие глазом с Земли будет невозможно. Наблюдение через телескопы также будет сложным из-за большого расстояния. Это требует специальных расчётов баллистических специалистов. По словам астрономов, это событие будет слишком далёким для наблюдения невооружённым глазом.

Астрономы говорят, что даже через телескопы будет сложно увидеть момент срабатывания тормозных двигателей станции «Луна-25». Чтобы это увидеть, необходимо, чтобы станция была видна на фоне неба, а не на фоне Луны, и это требует специализированных телескопов и расчётов специалистов по баллистике.

Станция планирует приземлиться около кратера Богуславского, который находится на границе видимой части Луны с Земли. Это значит, что даже с помощью телескопа наблюдать кратер будет сложно из-за его расположения. Миссия «Луны-25» будет первой, которая проведёт мягкую посадку на Южном полюсе Луны. Она будет исследовать внутреннюю структуру Луны, изучать природные ресурсы, такие как вода, и анализировать воздействие космических лучей и излучений на поверхность Луны.