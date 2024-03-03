Увлеченные редакторы Википедии создали 15000 статей о… дорогах в США

Суть проблемы заключалась в основных принципах Википедии. Хотя внести свой вклад может каждый, контент должен соответствовать определенным критериям, включая известность и проверяемые источники. Вот тут-то энтузиасты и затормозили.

Такие редакторы, как Майкл Гронсет (Imzadi1979 в Википедии), утверждали, что подробная информация о малоизвестных дорогах, которые часто не освещаются в новостях, имеет огромную ценность. Однако некоторые рецензенты, например Биль Зелени (onel5969), считали, что ссылки на правительственные карты или местные источники не соответствуют правилам.

Это столкновение усилилось, когда NPP, которому поручено проверять новый контент, отметил многочисленные статьи о дорогах. Последовали длительные дебаты, в результате которых предложенное изменение правил использования карт в качестве источников вызвало более 56 000 слов комментариев.

В конце концов, изменения в правилах позволили ссылаться на карты, но редакторы дорожного проекта почувствовали себя отверженными. Не желая рисковать будущим удалением и ища безопасное убежище для своей работы, они решили «раздробить» Википедию, перенеся свои статьи на AARoads, сайт, посвященный всему, что связано с дорогами.