Уволенные сотрудники SpaceX подали в суд на Илона Маска за сексуальные домогательства

В иске утверждается, что Маск создал враждебную рабочую среду, распространял непристойные фотографии и мемы, унижающие женщин. Бывшие сотрудники также заявили, что сталкивались с домогательствами.

Сотрудники были уволены после публикации открытого письма в 2022 году, в котором выражалась критика поведения Маска и корпоративной культуры SpaceX.

В иске утверждается, что приказ об увольнении исходил лично от Маска. Гвинн Шотвелл, исполнительный директор SpaceX, назвала письмо «неоправданным активизмом» и подтвердила увольнение нескольких сотрудников.

Этот иск дополняет недавнее расследование Wall Street Journal, в котором утверждается, что у Маска были сексуальные отношения с двумя сотрудницами SpaceX, включая бывшего стажера.

Одна из женщин утверждает, что Маск отказал ей в повышении после того, как она отклонила его предложение.