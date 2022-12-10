Уволенный Маском уборщик Twitter рассказал, что его пообещали заменить роботом

В интервью BBC уволенный уборщик Хулио Альварадо рассказал, что на протяжении большей части его десятилетнего пребывания в Twitter рабочая среда была дружелюбной. Однако после того, как Илон Маск возглавил компанию в октябре, всё изменилось.

Помимо Альварадо уволили ещё нескольких уборщиков. Почему было принято такое решение, неизвестно. Но журналиты пишут, что увольнение произошло после того, как профсоюз уборщиков решил объявить забастовку. Дело в том, что Маск отказался продлевать их контракты, что является нарушением трудового законодательства Сан-Франциско.