Уволенный Маском уборщик Twitter рассказал, что его пообещали заменить роботом

Уволенный Маском уборщик Twitter рассказал, что его пообещали заменить роботомИменно этого все боятся
Бывший уборщик штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско утверждает, что новый владелец соцсети Илон Маск сказал ему, что скоро роботы будут убираться в здании вместо людей.
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В интервью BBC уволенный уборщик Хулио Альварадо рассказал, что на протяжении большей части его десятилетнего пребывания в Twitter рабочая среда была дружелюбной. Однако после того, как Илон Маск возглавил компанию в октябре, всё изменилось.
Помимо Альварадо уволили ещё нескольких уборщиков. Почему было принято такое решение, неизвестно. Но журналиты пишут, что увольнение произошло после того, как профсоюз уборщиков решил объявить забастовку. Дело в том, что Маск отказался продлевать их контракты, что является нарушением трудового законодательства Сан-Франциско.