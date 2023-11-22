Увольнение гендиректора OpenAI повлияло и на ваше будущее тоже

Совет директоров, отвечающий за обеспечение безопасности OpenAI, уволил Альтмана, сославшись на «недоговорки» в общении. После этого сотрудники решили поддержать Альтмана, обвинив совет в некомпетентности и пообещав уволиться вслед за свои CEO. Более 95% сотрудников OpenAI угрожали покинуть корабль, если Альтман не будет восстановлен в должности, а совет директоров не уйдет в отставку.

И хоть Альтман вернулся в компанию, о чем стало известно совсем недавно, этот реальный технологический триллер все равно может сильно повлиять на сообщества ИИ. После такого компания прежней точно не будет – нас ожидают изменения, и пока что непонятно, насколько они будут плохими, либо хорошими, но повлияет ситуация на всех.