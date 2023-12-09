Увольнение гендиректора OpenAI стало кульминацией «борьбы за власть»

За закрытыми дверями Альтман и совет директоров вступили в борьбу за публичные заявления и извинения, проливая свет на глубоко укоренившиеся противоречия и стратегические разногласия.

Решение совета директоров, окутанное тайной, было вызвано месяцами беспокойства по поводу стратегических маневров Альтмана и его непрозрачности в общении. Напряженность усилилась после того, как Альтман принес публичные извинения во время обсуждения своего потенциального возвращения, признав, что исказил мнение некоторых членов совета директоров. Однако совет директоров посчитал, что проблемы лежат глубже, чем один инцидент.

Появляются подробности, указывающие на то, что на решение повлиял разрыв связи и манипулятивное поведение. Быстрое восстановление Альтмана в должности после бурной реакции сотрудников, угрожавших массовыми увольнениями, повергло сообщество ИИ в шок.

Последствия этого события обещают постоянные проблемы для одной из ведущих в мире организаций, занимающихся исследованиями в области искусственного интеллекта.