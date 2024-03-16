Увольнения в IT-отрасли достигли максимума со времен краха «пузыря доткомов»

В то время как Уолл-стрит приветствует это сокращение расходов, надеясь на увеличение прибыли за счет сочетания уменьшения расходов и повышения эффективности, обусловленной искусственным интеллектом, настроения среди уволенных работников, по понятным причинам, отличаются. В недавнем репортаже CNBC подробно рассказывается об опыте дюжины работников, пострадавших от этих увольнений. Нарисованная картина — это высококонкурентный рынок труда, требующий «более строгих квалификационных требований и предлагающий более низкую зарплату по сравнению с прежними должностями».

Разработчики программного обеспечения и специалисты по анализу данных, чьи навыки когда-то были очень востребованы, теперь сталкиваются с более сложной реальностью. Некоторые даже подумывают о том, чтобы вообще уйти из IT-отрасли из-за трудностей с поиском новой работы.

Эта ситуация перекливается с крахом «пузыря доткомов» 2001 года, отмечают эксперты. Так 2023 год, по разным данным, стал вторым худшим годом по сокращению рабочих мест в технологической отрасли.