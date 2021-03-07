Уязвимость Microsoft назвали причиной глобального кризиса

Уязвимость касается программного обеспечения Microsoft Exchange Server. Источники говорят, что киберпреступники сейчас стремятся заразить как можно больше компьютеров, прежде чем компания решит проблему.

Ситуация приняла серьёзный характер, и власти США принимают меры, чтобы «оценить и устранить последствия» действий хакеров. Пока угроза сохраняется.

Напомним, 2 марта Microsoft сообщила, что её серверы почтовых ящиков Exchange Server атаковали. Предполагается, что за нападением стоит китайская хакерская группировка Hafnium. В Microsoft признали, что хакеры атаковали исследователей инфекционных заболеваний, юридические фирмы, вузы, неправительственные учреждения, аналитические центры и другие организации. Хакеры применили неизвестный ранее механизм, который помог украсть пароли или найти другие уязвимости в ПО.