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Наука и технологии
Сегодня в 13:14

Уязвимость Microsoft назвали причиной глобального кризиса

Из-за неё пострадали уже 60 тысяч компаний
Издание Bloomberg сообщило, что из-за уязвимости Microsoft по всему миру уже взломали 60 тысяч организаций. Эксперты говорят, что это всё превращается в глобальный кризис безопасности.

Уязвимость касается программного обеспечения Microsoft Exchange Server. Источники говорят, что киберпреступники сейчас стремятся заразить как можно больше компьютеров, прежде чем компания решит проблему.

Ситуация приняла серьёзный характер, и власти США принимают меры, чтобы «оценить и устранить последствия» действий хакеров. Пока угроза сохраняется.

Напомним, 2 марта Microsoft сообщила, что её серверы почтовых ящиков Exchange Server атаковали. Предполагается, что за нападением стоит китайская хакерская группировка Hafnium. В Microsoft признали, что хакеры атаковали исследователей инфекционных заболеваний, юридические фирмы, вузы, неправительственные учреждения, аналитические центры и другие организации. Хакеры применили неизвестный ранее механизм, который помог украсть пароли или найти другие уязвимости в ПО.