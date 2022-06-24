Уязвимость позволила хакерам устанавливать любую температуру в джакузи

Хакеры могут получить доступ к личным данным пользователей, а ещё, что самое важное, к элементам управления SmartTub. Злоумышленники при желании смогут контролировать температуру воды, освещение и другие параметры.

Обнаруживший уязвимость специалист, впрочем, не верит, что хакеры в таком случае могут нанести вред чьему-то здоровью. Максимальная температура в джакузи, по-видимому, составляет около 40 градусов по Цельсию, хотя пока неясно, могут ли злоумышленникам преодолеть эту отметку.

Отмечается, что приложение SmartTub было загружено в Google Play более 10 000 раз, и любой, у кого оно установлено на телефоне, может подвергаться риску.