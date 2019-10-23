Уязвимость позволяла хакерам подсматривать за постояльцами отелей через роботов

Японская гостиничная сеть уже извинилась за этот инцидент. Она признала, что сотрудники игнорировали предупреждения о возможностях взлома роботов-помощников. Эти автоматы находились на стойке регистрации, у входа, передвигались по гостинице для уборки или разноса еды.

Был робот и с функцией распознавания лиц для доступа постояльцев в комнату. Также имелся прикроватный робот для выполнения просьб.

Как оказалось, их все легко взломать. Лишь с помощью NFC-метки злоумышленники могли разрешить любому приложению автоматически запускаться на роботах. Так хакеры имели возможность получить доступ к камерам и микрофонам «помощников».

Сообщается, что сейчас программное обеспечение роботов обновили. Воспользовался ли кто-то уязвимостью, неизвестно.