Уязвимость в облаке дала китайским шпионам ключ к Microsoft

Эти токены используются для подтверждения личности пользователя и предоставления доступа к облачным средам. Похитив ключ, хакеры получили несанкционированный доступ к множеству учетных записей клиентов Microsoft, в том числе к учетным записям правительственных учреждений США.

После этого Microsoft заблокировала скомпрометированные токены и заменила украденный ключ, предотвратив дальнейший доступ.

Полные масштабы и последствия взлома пока выясняются.