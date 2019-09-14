Уязвимость в SIM-картах позволяет взломать миллиарды смартфонов

Уязвимость обнаружили исследователи из компании AdaptiveMobile Security. По их сведениям, её уже начала использовать некая частная компания, которая уже сотрудничала с правительствами для слежки за пользователями. Что это за компания, специалисты, конечно, не уточняют.

Провести атаку при помощи уязвимости можно следующим образом: просто отправить на телефон SMS с определённым типом шпионского кода, который затем заставляет устройство выполнять нужные команды.

Эксперты отмечают, что уязвимость связана именно со встроенной технологией SIM-карт — S@T Browser (SIMalliance Toolbox Browser), поэтому злоумышленники могут поразить смартфон любой модели. Управляя S@T Browser, можно открыть браузер на телефоне и скачать через него вредоносную программу.