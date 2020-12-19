Уязвимости в 5G могут использоваться для атак на смартфоны пользователей

Эксперты рассказали, что стек протоколов в 5G потенциально предоставляет злоумышленникам возможность проводить атаки на абонентов и сеть оператора. Эти атаки могут быть выполнены даже из сети международного роуминга, а ещё из партнёрских сетей, предоставляющих доступ к услугам.

В частности, уязвимости находятся в протоколе HTTP/2. Они позволяют злоумышленника проводить атаки типа «отказ в обслуживании» для пользователей.

Ещё уязвимости и проблемы есть в протоколе PFCP, применяющемся для установления абонентских подключений.