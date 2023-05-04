Уязвимости в системе безопасности бывают и у наушников: благо, Apple их исправила

Уязвимость, обозначенная как CVE-ID 2023-27964, была обнаружена исследователями из команды Google ChromeOS. Эксплойт возникает, когда наушники ищут соединение с одним из ранее сопряженных устройств, и злоумышленник в радиусе действия Bluetooth может подменить предполагаемое устройство-источник.

Apple подтвердила, что обновление прошивки, сборка 5B66, устраняет проблему аутентификации. Процесс обновления происходит автоматически, и пользователи не могут принудительно его выполнить. Обновление прошивки произойдет, если наушники находятся рядом с устройством Apple и в зарядном чехле. Apple рекомендует убедиться, что на подключенном iPhone или iPad установлено последнее обновление программного обеспечения.