Наука и технологии
Сегодня 18:22
Узбекистан усилил советские танки
Сделал их более защищёнными
На выставке военной техники в Ташкенте показали модернизированный танк Т-72Б. Вооружённые силы Узбекистана решили усилить защиту боевых машин.
Что именно сделали военные Узбекистана с танком, эксперты узнали по фотографиям с выставки. На башне машины установили встроенную динамическую защиту, похожую на ту, что применяется на части экспортных Т-90С. Это должно спасать танк не только от кумулятивных снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат, но и от подкалиберных боеприпасов.
Корму укрепили решётчатыми противокумулятивными экранами. Кроме того, на верхней лобовой детали корпуса можно увидеть навесной «Контакт-1». Военные Узбекистана улучшили и надгусеничные полки. Теперь в машине применяются такие же гусеничные ленты, как у Т-90С, Т-90А и Т-72Б3.