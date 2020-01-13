Узбекистан усилил советские танки

Что именно сделали военные Узбекистана с танком, эксперты узнали по фотографиям с выставки. На башне машины установили встроенную динамическую защиту, похожую на ту, что применяется на части экспортных Т-90С. Это должно спасать танк не только от кумулятивных снарядов, боевых частей противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат, но и от подкалиберных боеприпасов.

Корму укрепили решётчатыми противокумулятивными экранами. Кроме того, на верхней лобовой детали корпуса можно увидеть навесной «Контакт-1». Военные Узбекистана улучшили и надгусеничные полки. Теперь в машине применяются такие же гусеничные ленты, как у Т-90С, Т-90А и Т-72Б3.