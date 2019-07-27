Ужасающую скорость таяния ледников показали на видео

Из-за глобального потепления скорость таяния ледников в последние 50 лет растёт. Это приводит к повышению уровня Мирового океана. Учёные пытаются оценить, с какой именно скоростью тают ледники сейчас, но это не всегда удаётся сделать точно.

Для оценки скорости измеряют толщину и массу ледников. Первое обычно делается при помощи радаров, а второе — спутниками. Однако подробную картинку при помощи этих методов не получишь.

Американские исследователи решили изучить приливной ледник Леконта на юго-востоке Аляски при помощи эхолокатора. Так учёные узнали, что он теряет массу от 10 до 100 раз быстрее, чем предсказывали теоретические расчёты.

Стоит отметить, что это не значит, что уровень океана тоже увеличивается в сто раз быстрее. Таяние таких приливных ледников вносит не очень большой вклад.