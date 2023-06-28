Уже 122 организации пострадали от новейшего вируса

Уже 122 организации пострадали от новейшего вирусаИ пострадавших становится все больше
Последствия крупной хакерской кампании продолжаются, поскольку появились как минимум три новых жертвы, включая Департамент образования города Нью-Йорка, Schneider Electric и Siemens Electric. Взлом связан с группой Clop, которая использовала критическую уязвимость в широко используемой программе передачи файлов под названием MOVEit.
В результате атаки пострадали 122 организации и были скомпрометированы данные примерно 15 миллионов человек. Первые признаки атак появились 27 мая, и хотя уязвимость была устранена провайдером MOVEit компанией Progress четыре дня спустя, некоторые пользователи все еще подвергались атакам, поскольку не установили обновлений.
Среди других жертв - Zellis, British Airways, BBC, подразделения Министерства энергетики США и несколько американских штатов.