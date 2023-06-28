Уже 122 организации пострадали от новейшего вируса

В результате атаки пострадали 122 организации и были скомпрометированы данные примерно 15 миллионов человек. Первые признаки атак появились 27 мая, и хотя уязвимость была устранена провайдером MOVEit компанией Progress четыре дня спустя, некоторые пользователи все еще подвергались атакам, поскольку не установили обновлений.

Среди других жертв - Zellis, British Airways, BBC, подразделения Министерства энергетики США и несколько американских штатов.