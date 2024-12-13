Уже 50 стран присоединились к лунной программе США

Опубликовано 13 декабря 2024, 10:451 мин.
Уже 50 стран присоединились к лунной программе СШАСоглашения Артемиды подписали 50 государств
Панама и Австрия официально присоединились к Соглашению Артемиды, став 49-й и 50-й странами, взявшими на себя обязательства по мирному и ответственному освоению космоса. Церемония подписания состоялась в среду в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.
Посол Австрии в США Петра Шнеебауэр подчеркнула, что страна делает ставку на сотрудничество и научный прогресс. Посол Панамы Хосе Мигель Алеман Хили назвал подписание договора приверженностью к исследованиям и глобальному сотрудничеству.
Соглашения Артемиды, впервые созданные в 2020 году США и семью другими странами, определяют принципы освоения космоса. К ним относятся прозрачность, обмен научными данными и устойчивость, например, управление орбитальным мусором. Соглашения основаны на Договоре о космосе и призваны направлять будущую деятельность на Луне и в дальнем космосе.