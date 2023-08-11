Уже 7 лет Apple и Caltech судятся из-за Wi-Fi-патента

Информация об урегулировании была опубликована в судебном заявлении, поданном в окружной суд США в Лос-Анджелесе. Хотя более подробная информация не была предоставлена, ожидается, что 18 августа в суде будет представлен совместный отчет о состоянии дел от всех участвующих сторон.

В 2020 году Caltech выиграла судебный процесс (который начался в далеком в 2016 году), и первоначально Apple было предписано выплатить 838 млн долларов в качестве компенсации ущерба наряду с Broadcom в размере 1,1 млрд долларов. Однако судебное разбирательство было отложено, и теперь, после нескольких лет судебных баталий, эта эпопея может завершиться мировым соглашением до конца месяца.