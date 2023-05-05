Уже через 5-10 лет жесткие диски заменят микрокапсулы с ДНК

Для хранения данных будут использоваться большие поля капсул, каждая из которых будет упакована файлом. Роботизированный манипулятор будет извлекать капсулу, считывать ее содержимое и помещать обратно.

Команда создала микрокапсулы из белков и полимера и закрепила в каждой капсуле по одному файлу. Капсулы обладают тепловыми свойствами, которые позволяют использовать новый процесс ПЦР, названный «термоограниченной ПЦР», который считывает несколько файлов одновременно с минимальными ошибками. В настоящее время в новой методике потери составляют всего 0,3 процента после трех считываний, по сравнению с 35 процентами при использовании существующего метода.

Хотя в настоящее время эта технология подходит только для архивного хранения, она имеет много преимуществ перед традиционным хранением данных. Данные можно хранить гораздо компактнее, а срок их жизни намного дольше. Кроме того, эта технология делает устаревшими большие энергоемкие центры обработки данных. Ученые считают, что до полноценного введения таких дата-центров есть еще 5-10 лет