Уже через пару-тройку месяцев население Земли достигнет 8 миллиардов

Сегодня в 12:20
1 мин.
Уже через пару-тройку месяцев население Земли достигнет 8 миллиардовИ не это главная проблема
Население Земли приближается к отметке в восемь миллиардов человек. Об этом сообщает The Times Hub со ссылкой на австрийского демографа Вольфганга Лутца. По данным ООН, эта отметка может быть достигнута уже 15 ноября.
Эксперты считают, что демографической проблемой Земли станет не рост населения, а малонаселенные страны, старение и сокращение рабочей силы.
"Есть два больших вопроса. Первый - как быстро будет падать рождаемость в Африке. Другой вопрос - Китай и страны с очень низкой рождаемостью, будут ли они ее повышать и как быстро", - говорит австрийский демограф Вольфганг Лутц из Центра Витгенштейна.
Согласно прогнозам, с 2022 по 2030 год рождаемость вырастет в 50 странах. Пик придется на Китай. К 2050-м годам ООН прогнозирует увеличение населения планеты до отметки в 10 миллиардов человек.