Уже через пару-тройку месяцев население Земли достигнет 8 миллиардов

Эксперты считают, что демографической проблемой Земли станет не рост населения, а малонаселенные страны, старение и сокращение рабочей силы.

"Есть два больших вопроса. Первый - как быстро будет падать рождаемость в Африке. Другой вопрос - Китай и страны с очень низкой рождаемостью, будут ли они ее повышать и как быстро", - говорит австрийский демограф Вольфганг Лутц из Центра Витгенштейна.

Согласно прогнозам, с 2022 по 2030 год рождаемость вырастет в 50 странах. Пик придется на Китай. К 2050-м годам ООН прогнозирует увеличение населения планеты до отметки в 10 миллиардов человек.