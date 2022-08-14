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Уже через пару-тройку месяцев население Земли достигнет 8 миллиардов

И не это главная проблема
Население Земли приближается к отметке в восемь миллиардов человек. Об этом сообщает The Times Hub со ссылкой на австрийского демографа Вольфганга Лутца. По данным ООН, эта отметка может быть достигнута уже 15 ноября.
Уже через пару-тройку месяцев население Земли достигнет 8 миллиардов

Эксперты считают, что демографической проблемой Земли станет не рост населения, а малонаселенные страны, старение и сокращение рабочей силы.

"Есть два больших вопроса. Первый - как быстро будет падать рождаемость в Африке. Другой вопрос - Китай и страны с очень низкой рождаемостью, будут ли они ее повышать и как быстро", - говорит австрийский демограф Вольфганг Лутц из Центра Витгенштейна.

Согласно прогнозам, с 2022 по 2030 год рождаемость вырастет в 50 странах. Пик придется на Китай. К 2050-м годам ООН прогнозирует увеличение населения планеты до отметки в 10 миллиардов человек.

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