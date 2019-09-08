Уже два сбоя произошли в системе электронного голосования в России с начала дня

Об этом журналистам сообщил представитель департамента информационных технологий Москвы. Первый сбой произошёл ещё до обеда, и технический перерыв продлился час. Вызван он был нарушением в работе оборудования, которое производит гост-шифрование.

Во второй раз система прекратила работать в 11:30. Причиной снова назвали перегрузку оборудования для шифрования бюллетеней. Сейчас система уже снова функционирует.

Представитель департамента заявил, что голоса избирателей из-за сбоев не потеряны. Напомним, систему электронного голосования тестируют в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Чтобы проголосовать онлайн, нужно было заранее подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы.